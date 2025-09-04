Швеція готова продати Україні винищувачі Gripen за однієї умови

Gripen / © Associated Press

Швеція розглядає можливість продажу Україні сучасних винищувачів Gripen після завершення війни. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив, що Київ виявив зацікавленість саме в новій версії — Gripen E, яку також використовують Швеція та Бразилія.

Про це пише Breaking Defence.

За словами Йонсона, такий продаж стане довгостроковим проєктом із розвитку українських Повітряних сил, подібним до того, як Швеція допомагала іншим країнам — Чехії, Угорщині, Таїланду та Бразилії — у нарощуванні їхньої авіаційної потужності.

Що стримувало постачання раніше?

Україна вже давно прагне отримати старіші моделі Gripen C/D. Однак донедавна союзники по НАТО закликали Швецію не передавати ці літаки, аби Україна могла зосередитися на освоєнні F-16, щоб не перевантажувати пілотів.

Попри це, Франція вже передала Україні кілька винищувачів Mirage, а Швеція у вересні 2024 року схвалила пакет військової допомоги на 214 мільйонів доларів США, який включає запчастини для Gripen.

Коли розпочнуться постачання?

Міністр оборони Йонсон підтвердив, що Швеція готова обговорювати передачу моделей Gripen C/D. Це рішення залежить від завершення війни.

Генеральний директор компанії-виробника Saab Мікаель Йоханссон ще в лютому заявляв, що Gripen E рано чи пізно будуть поставлені Києву. Проте це суто політичне рішення спочатку розпочати поставки моделей C/D. Представник Saab Маттіас Редстрем підкреслив, що компанія повністю підтримує уряд Швеції в цьому питанні, вважаючи Gripen E «найкращим винищувачем для цієї ролі».

Нагадаємо, Кремль виключає будь-які дискусії щодо розміщення іноземних військ в Україні.Зокрема, на полях Східного економічного форуму (ВЕФ) Захарова виступила з брифінгом. Як завжди, вона не обійшлася без теми України, прокоментувавши пресі плани ЄС щодо можливого відправлення військ у рамках забезпечення гарантій безпеки.

Також президент Франції Еммануель Макрон у середу, 3 вересня, зустрів у Парижі президента України Володимира Зеленського, який прибув на переговори з «Коаліцією охочих». У своєму вступному слові Макрон заявив, що ґрунтуючись на підготовчій роботі військових, Європа «готова надати гарантії безпеки Україні та українцям», щойно буде досягнуто мирної угоди.