Швеція готує літаки для України: Крістерссон озвучив вражальні цифри

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон / © Associated Press

Шведська оборонна промисловість та Повітряні сили України можуть отримати значний поштовх до розвитку завдяки підписаному листу про наміри щодо довгострокової співпраці. Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що ця угода відкриває шлях до потенційного постачання 100-150 винищувачів Gripen серії Е, які дозволять Україні побудувати дуже серйозні Повітряні сили.

Про це йдеться у заявах для медіа Володимира Зеленського та Ульфа Крістерссона під час підписання двосторонніх документів у середу, 22 жовтня.

Велика угода для Saab та сильні ВПС для України

Прем’єр-міністр Крістерссон наголосив, що ця співпраця вигідна обом сторонам. Для Швеції вона наближає країну «на один крок до великої експортної угоди для Саабу», а також створює підґрунтя для довгострокової промислової співпраці між двома державами.

Що стосується потреб України, то підписаний лист про наміри стосується можливостей, які дозволять отримати велику угоду. Йдеться про постачання 100-150 винищувачів Gripen серії Е. Ця серія винищувачів лише починає вироблятися, але її передача «дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні, які стануть частиною великої родини систем винищувачів».

«Це означає великі можливості для повітряних сил України і також для Швеції та нашої оборонної промисловості, але також для довгострокової промислової співпраці між Швецією та Україною», — сказав Крістерссон.

Прем’єр-міністр ще раз підкреслив, що нинішня угода «не спрямована на якісь конкретні нові постачання в цей момент», а є рамковою і стосується довгострокової співпраці та можливостей для великої угоди.

Допомога триває: радари, АВАКС та навчання

Швеція вже є одним із найбільших військових донорів для України в загальних цифрах, надаючи артилерію та різні повітряні системи. Серед такої допомоги, яка вже надходила Києву, — радари, спостережні платформи та літаки АВАКС.

Крістерссон зазначив, що ці платформи вже зараз дають можливість «посилювати старіші радянські літаки, які діють в Україні». Він додав, що шведська сторона також надавала тренування та спорядження.

Важливо, що Швеція також отримує досвід від України, вивчаючи конкретні галузі — як цивільні, так і військові. Цей обмін досвідом, за словами Крістерссона, не лише дає переваги Швеції, але й дозволяє їй надалі «більше допомагати Україні».

Нагадаємо, якщо ця угода між Стокгольмом і Києвом буде укладена, вона стане найбільшою за всі попередні контракти Швеції в цій сфері. На цей час Швеція може оперативно надати близько 10 літаків версії Gripen C/D, що вже перебувають на озброєнні. Новіші ж Gripen E мають значно вищі характеристики.