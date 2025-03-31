Швеція надає Україні найбільший пакет військової допомоги з початку війни

Прапор Швеції / © pixabay.com

Реклама

Швеція заявила про передачу Україні військової допомоги на суму близько 1,6 мільярда доларів, що робить цей пакет найбільшим серед тих, що країна надала.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х.

«Пакет включає, серед іншого, підтримку ППО України, артилерії, супутникового зв’язку та морського потенціалу», — розповів він деталі.

Реклама

Повідомляється, що уряд має намір дозволити Шведській адміністрації оборонного спорядження (FMV) здійснювати закупівлі оборонного обладнання у шведських, скандинавських та європейських виробників відповідно до вимог Збройних сил України.

Міністр оборони Швеції додав, що вибір обладнання ґрунтуватиметься на поточному аналізі здатності ринку виробляти необхідну продукцію з короткими термінами поставки. У рамках цього пакета Швеція закупить нове оборонне обладнання на суму близько 912 мільйонів доларів.

За словами міністра, значна частина міжнародної військової підтримки надається через багатосторонні ініціативи, коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України та закупівлі в українських оборонних підприємствах. Швеція виділить близько 465 мільйонів доларів на ці ініціативи.

До пакету підтримки входить також передача від Збройних сил Швеції наступного обладнання: медичні транспортні засоби, навчальна зброя для стрільби бронебійними снарядами м/86, кулемети m/58, боєприпаси дрібного калібру, а також близько сотні автомобілів різних типів для обслуговування авіабази. Крім того, Швеція надасть основне та майстерне обладнання для діяльності авіабази, медичне обладнання, індивідуальне спорядження та продукти харчування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Швеція вже зробила все, що від неї залежить, щоб здійснити передавання Україні літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) ASC 890. Фінальним кроком має бути «зелене світло» від США, адже шведський літак-розвідник використовує обладнання американського виробництва.