Швеція планує передати Україні потужний авіапарк сучасних винищувачів Gripen - ЗМІ

Винищувач / © Pixabay

Уряд Швеції розглядає можливість продажу або передачі Україні значної кількості новітніх винищувачів JAS 39 Gripen модифікації E. Йдеться про партію, яка може перевищити всі попередні угоди країни в цій сфері.

Про це повідомляє шведський телеканал TV4 Nyheterna.

За інформацією, Стокгольм обговорює потенційний контракт, який передбачає постачання Україні до 120 сучасних шведських винищувачів Gripen E.

Як зазначається, це може стати найбільшою експортною угодою за всю історію виробництва літака цього типу.

Для порівняння, на цей час Швеція може оперативно надати близько 10 літаків версії Gripen C/D, що вже перебувають на озброєнні. Новіші ж Gripen E мають значно вищі характеристики:

Мова може йти приблизно про 120 літаків, що зробить цю операцію удвічі більшою, ніж будь-який попередній продаж винищувачів Швеції.

Винищувач JAS 39 Gripen E розроблений компанією Saab як багатоцільова платформа для повітряних, наземних і морських операцій. Завдяки своїй маневровості, низьким експлуатаційним витратам та адаптованості до складних умов — він вважається одним із найефективніших літаків у своєму класі.

