Швейцарія частково закриє повітряний простір через зустріч Путіна і Байдена

Обмеження на польоти діятимуть від 15 до 17 червня.

Швейцарський уряд вирішив обмежити використання повітряного простору над Женевою через зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це повідомляє пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

Зазначається, що обмеженні на польоти над Палацом Націй діятимуть від 08:00 15 до 17:00 17 червня. До слова, президент США зустрінеться з російським колегою у середу, 16 червня. Заборона не стосується комерційних рейсів з міжнародного аеропорту Женеви.

"Оскільки це міжнародна зустріч на високому рівні, дані заходи необхідні для забезпечення її безпеки, тим більше що Швейцарія має забезпечувати захист осіб, які перебувають під захистом міжнародного права, в тому числі глав держав США і Росії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в країні посилять спостереження за повітряним простором. Влада Швейцарії також посилить безпеку: на допомогу поліції залучать близько тисячі війсьових.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів та Росії зустрінуться 16 червня у Женеві. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

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