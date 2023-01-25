Швейцарія хоче дозволити реекспорт зброї до України

Запропоновані зміни не порушують закон про нейтралітет.

Комітет з питань політики безпеки Національної ради Швейцарії більшістю голосів підтримав пропозицію реекспорту військових матеріалів та обладнання у певних випадках.

Про це заявила пресслужба швейцарського парламенту, - пише Укрінформ.

"Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії 14 голосами проти 11 ухвалила подання та депутатську ініціативу щодо реекспорту військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Слід передбачити можливість відкликання чинних «декларацій про заборону реекспорту», яку підписують покупці швейцарської зброї, у разі визначеного органами ООН порушення міжнародної заборони на застосування сили, зокрема у випадку російсько-української війни.

Депутатська ініціатива передбачає, що декларація про заборону реекспорту зброї має стати недійсною, якщо є впевненість у тому, що озброєння було відправлене в Україну у зв’язку з російсько-українською війною. Ця правка оголошується терміновою та діятиме до 31 грудня 2025 року.

У комісії з політики безпеки вважають, що Швейцарія повинна надавати більше підтримки Україні, а запропоновані зміни не порушують закон про нейтралітет, оскільки йдеться не про прямий експорт техніки. Меншість же заявляє, що реекспорт швейцарського озброєння в Україну є проблематичним з погляду нейтралітету, зокрема щодо принципу рівного ставлення.

Допомога Україні від різних країн

Президент України Володимир Зеленський заявив про допомогу Україні від Франції та Фінляндії.

Раніше Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд євро.

Також і США оголосили про новий пакет військової допомоги для України.

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