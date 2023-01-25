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Швейцарія хоче дозволити реекспорт зброї до України

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Швейцарія хоче дозволити реекспорт зброї до України

Фото: pixabay.com

Запропоновані зміни не порушують закон про нейтралітет.

Комітет з питань політики безпеки Національної ради Швейцарії більшістю голосів підтримав пропозицію реекспорту військових матеріалів та обладнання у певних випадках.

Про це заявила пресслужба швейцарського парламенту, - пише Укрінформ.

"Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії 14 голосами проти 11 ухвалила подання та депутатську ініціативу щодо реекспорту військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Слід передбачити можливість відкликання чинних «декларацій про заборону реекспорту», яку підписують покупці швейцарської зброї, у разі визначеного органами ООН порушення міжнародної заборони на застосування сили, зокрема у випадку російсько-української війни.

Депутатська ініціатива передбачає, що декларація про заборону реекспорту зброї має стати недійсною, якщо є впевненість у тому, що озброєння було відправлене в Україну у зв’язку з російсько-українською війною. Ця правка оголошується терміновою та діятиме до 31 грудня 2025 року.

У комісії з політики безпеки вважають, що Швейцарія повинна надавати більше підтримки Україні, а запропоновані зміни не порушують закон про нейтралітет, оскільки йдеться не про прямий експорт техніки. Меншість же заявляє, що реекспорт швейцарського озброєння в Україну є проблематичним з погляду нейтралітету, зокрема щодо принципу рівного ставлення.

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Дата публікації
Перегляди
2510
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