Швейцарія продовжила заморозку рахунків Януковича і його оточення

Швейцарія продовжила заморозку рахунків Януковича і його оточення

Превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року.

Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення продовжити заморозку активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення.

Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

У відомстві повідомили, що продовжили на рік превентивне блокування активів в контексті України, щоб підтримати співпрацю у сфері правосуддя з українською владою.

Водночас в уряді Швейцарії нагадали, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена десятьма роками.

Нагадаємо:

Посол Швейцарії попередив, що повернення до України грошових коштів, вкрадених Януковичем, можливе лише за умови незалежності антикорупційних органів.

Раніше у Швейцарії нагадали, що термін замороження коштів Януковича завершиться через три роки. Згідно швейцарського законодавства, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками.

Ще у 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (понад $69 млн).

ДБР завершило 8-річне розслідування злочинів проти Майдану, скоєних Віктором Януковичем

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