Швейцарія продовжила заморозку рахунків Януковича і його оточення

Превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року.
Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення продовжити заморозку активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення.
Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.
У відомстві повідомили, що продовжили на рік превентивне блокування активів в контексті України, щоб підтримати співпрацю у сфері правосуддя з українською владою.
Водночас в уряді Швейцарії нагадали, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена десятьма роками.
Нагадаємо:
Посол Швейцарії попередив, що повернення до України грошових коштів, вкрадених Януковичем, можливе лише за умови незалежності антикорупційних органів.
Раніше у Швейцарії нагадали, що термін замороження коштів Януковича завершиться через три роки. Згідно швейцарського законодавства, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками.
Ще у 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (понад $69 млн).
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