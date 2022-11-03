Швейцарія виділить Україні близько $100 млн на відновлення енергоінфраструктури

Швейцарія надасть Україні 97 млн доларів допомоги на фінансування термінового відновлення енергетичної інфраструктури.

Відповідне рішення у середу, 2 листопада, ухвалила Федеральна рада країни.

"Гуманітарна ситуація для тих, хто постраждав від війни в Україні, впродовж останніх тижнів стала ще більш небезпечною через цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру й основні системи постачання", - зазначається в заяві Федеральної ради.



В уряді Швейцарії додали, що через російські атаки понад 30% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено. Внаслідок цього багато помешкань залишилися без доступу до питної води, а також без електропостачання та телекомунікацій. Тому швейцарські урядовці закликали надати Україні додаткову допомогу міжнародної спільноти для подолання цієї надзвичайної ситуації.

Найскладніша зима для українців

РФ атакує енергетичну інфраструктуру України, що призводить до знеструмлення в багатьох регіонах країни. Таким чином, Росія позбавляє українців світла, опалення, водопостачання.

Екскерівник НАК "Нафтогаз-Україна" Юрій Вітренко, перебуваючи ще на посаді, заявляв, що ця зима буде "найгіршою в історії" через перебої з постачанням електроенергії та опалення.

У Держдепі США заявили, що намагатимуться допомогти Україні пройти через важку зиму, якщо росіяни продовжать атакувати критичну інфраструктуру країни.

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