Політика
59
1 хв

Швейцарія може направити військовослужбовців для миротворчої операції: які умови

Швейцарія хоче допомогти Україні домогтися справедливого і стабільного миру.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Прапор Швейцарії

Прапор Швейцарії / © pixabay.com

Швейцарія направить своїх військовослужбовців для миротворчої місії в Україні, якщо Рада безпеки ООН чи ОБСЄ дадуть на це мандат.

Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявив посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн.

«Правова ситуація цілком зрозуміла: Швейцарія може направити військовослужбовців для миротворчої операції, якщо є мандат від Ради Безпеки ООН або ОБСЄ. На практиці це означатиме, що і Україна, і Росія повинні будуть погодитися на таку операцію. Однак Швейцарія не може брати участь у жодному механізмі примусу до миру, який не має мандата від Ради Безпеки ООН або ОБСЄ. У будь-якому випадку, зрештою, саме швейцарський уряд і парламент прийматимуть рішення про направлення військового контингенту для миротворчої місії», — сказав він.

Нагадаємо, канцлер ФРН Мерц заявив, що за умови гарантій безпеки від США західні миротворці можуть застосовувати силу проти російської армії в разі порушення перемир’я в Україні.

Також повідомлялося, що Вільнюс готовий надати війська та військові навчальні потужності для спільних сил союзників. Литовський президент наголосив, що питання миру в Україні не може вирішуватися без України.

