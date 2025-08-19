Швейцарія пропонує Путіну імунітет від арешту: Женева готова прийняти переговори між Україною та РФ

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс / © Associated Press

Реклама

Швейцарія готова прийняти можливу зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив очільник швейцарського МЗС Ігнаціо Кассіс під час спільної пресконференції зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні.

Як зазначає видання Swissinfo, Кассіс підтвердив, що Женева «більш ніж готова» організувати мирні переговори. Міністр підкреслив, що Швейцарія має великий досвід у сфері дипломатії та може організувати таку зустріч навіть у короткі терміни.

«Я вірю на 200% у проведення цього саміту. Ми обговорювали це протягом тривалого часу», — сказав він.

Реклама

За словами Кассіса, Женева протягом останніх місяців постійно нагадувала російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову про свою готовність, включно з можливістю прийняття Путіна. Кассіс також висловив подяку президенту Франції Емманюелю Макрону та прем’єр-міністру Італії Джорджі Мелоні, які підтримали ідею проведення саміту у Швейцарії.

«Імунітет» для Путіна

Головним пунктом заяви стала пропозиція надання імунітету кремлівському диктатору, на якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт. Кассіс підкреслив, що імунітет буде надано за умови, що Путін прибуде до країни «для участі в мирній конференції», а не з особистих мотивів.

Кассіс пояснив, що уряд Швейцарії торік чітко визначив правову ситуацію та процедури, які дозволяють надати імунітет особі, що перебуває під міжнародним ордером на арешт, якщо ця особа прибуває для участі в мирних переговорах.

«Усе дуже чітко, ми знаємо, що робити, ми також знаємо, як контактувати з Міжнародним кримінальним судом. Ми готові, можемо розпочати процедуру сьогодні ввечері, нам не потрібно спочатку з’ясовувати, що це таке», — заявив міністр.

Реклама

Кассіс додав, що така можливість є частиною гуманітарних та дипломатичних традицій Швейцарії як місця розташування ООН у Женеві, що сприяє проведенню мирних переговорів.

На доказ своєї спроможності та досвіду, він згадав про зустріч голів парламентів, організовану Міжпарламентським союзом у Женеві в липні минулого року, де для прийняття голови російської Думи довелося провести кілька телефонних дзвінків, щоб отримати згоду сусідніх країн. За словами Кассіса, все було погоджено «за кілька годин».

Гарантування безпеки

Міністр запевнив, що Швейцарія може гарантувати повну безпеку для такої зустрічі. Він підкреслив, що країна має визнану роль у міжнародній дипломатії і здатна вирішувати подібні питання швидко та ефективно.

Нагадаємо, Борис Джонсон заявив, що Трамп зрушив із місця глухий кут, але мир в Україні під питанням. На його думку, запропоновані Трампом гарантії безпеки можуть стати ключем до завершення війни, але слід також посилити тиск на Путіна.