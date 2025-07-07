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Швейцарія виділяє понад 6 млрд дол. Україні: на що витратять кошти
Швейцарія виділить 5 мільярдів франків на відбудову України.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Національної ради Швейцарії Маєю Рінікер.
Про це передає пресслужба ОП.
За словами Зеленського, Швейцарія вирішила виділити 5 млрд франків (приблизно 6,2 млрд дол.) на відбудову нашої країни.
«Маємо багато перспективних проєктів у гуманітарній сфері, які за допомогою цих коштів можемо спільно реалізувати», — розповів він.
Крім того, йшлося про посилення санкцій проти РФ. Окрему увагу звернули на постачання до Росії критичних компонентів і технологій, які використовуються для виробництва дронів і ракет.
Також Зеленський і Мая Рінікер приділили увагу питанню повернення українських дітей, яких викрала або незаконно перемістила Росія.
Нагадаємо, Україна направила Німеччині секретний список, яку зброю хоче отримати.