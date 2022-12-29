Швидка перемога чи "принцип удава": у Байдена досі не вирішили, як саме перемогти Путіна

Україна має стовідсоткову підтримку у США, однак в Білому домі все ще обирають спосіб, який приведе її до перемоги над Росією.

Запрошення президента Зеленського до Сполучених Штатів свідчить, що американський лідер Джо Байден особисто буде підтримувати українців на їхньому шляху до перемоги у протистоянні російській агресії. Однак, в адміністрації Байдена досі не визначилися – чи сприяти швидкій перемозі України, чи повільно додушувати Росію санкціями.

Про це говорив в інтерв’ю ТСН.ua міністр закордонних справ України 2014-2019 рр. Павло Клімкін.

За словами дипломата, в оточенні Байдена є різні думки щодо способів підтримки України. Але сам президент США продемонстрував, що вважає своєю політичною місією перемогу над Росією, яка, як зауважив Павло Кімкін, "упродовж усього 20 століття була ворогом Сполучених Штатів".

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"Питання в тому, як він [Байден] буде будувати цю перемогу. Чи буде вона швидкою, чи він буде керуватися "принципом удава" і повільно душити Росію", - розмірковував колишній очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що санкції США та країн Заходу проти Росії зрештою дадуть свій результат.

"У 21 столітті жити без технологій неможливо, сьогоднішня Росія без них у короткостроковій перспективі нічого не досягне, що б там не говорив Медведєв, з якого вже відверто насміхається Ілон Маск", - зазначив Павло Клімкін.

Український дипломат висловив переконання, що цього разу не буде повторення ситуації з Радянським Союзом, розвал якого не зупинив імперських планів нинішньої Росії.

"Я вважаю, що повністю повторити ситуацію з Радянським Союзом не вдасться. Хоча б тому, що ми готові іти до кінця, у нас дуже чітко існує дуальна перспектива – перемога або зрада. І це починає працювати, це починають розуміти в Штатах. Хоч і поки що не йдуть на подальшу ескалацію", - резюмував Клімкін.

Нагадаємо, перший міжнародний візит президента України Володимира Зеленського від початку повномасштабного вторгнення РФ ознаменував початок нового етапу війни.

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