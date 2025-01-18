Швидкі переговори Трампа з Путіним можуть стати фатальними для України — The Telegraph

Трамп уже не говорить про завершення війни в Україні в перший день, але все ще прагне зробити це швидко.

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб обраний президент США Дональд Трамп перед початком переговорів з Путіним допоміг українській армії відновити перевагу на полі бою.

Про це пише в суботу, 18 січня, британське видання The Telegraph.

З посиланням на українських чиновників, видання стверджує, що змушувати Україну вести переговори з Росією до того, як вона відновить перевагу на полі бою, було б катастрофічною помилкою.

“Офіційні особи [в Києві] попереджають, що поспішний початок переговорів просто зіграє на руку Путіну”, - пише The Telegraph.

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У виданні зазначають, що з метою переламати ситуацію на полі бою українські збройні сили завдають ударів по нафтових об’єктах Росії, а також по ключовій військовій інфраструктурі у європейській частині РФ.

“Нам потрібно бути в змозі підтримувати такий тиск, якщо ми хочемо вступити в переговори з позиції сили. Тільки якщо Росія зазнає втрат, вона буде готова вести змістовні переговори”, - цитує видання радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

The Telegraph пише, що Дональд Трамп уже не говорить про завершення війни в Україні в перший день свого перебування на посаді, але все ще хоче швидкого закінчення війни.

Одним із факторів, який впливає на таке бажання, є прагнення Трампа отримати Нобелівську премію миру. Водночас, щоб стати Нобелівським лауреатом, президент США повинен забезпечити міцний мир для України, тому не повинен дозволити Києву капітулювати.

“Попри стриманий оптимізм, українські чиновники тихо готуються до можливості вести переговори з не ідеальної позиції, якщо Трамп залишатиметься непохитним – якщо припустити, що Путін взагалі готовий вести переговори”, - підсумувало видання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що сильну позицію України на переговорах із Росією забезпечить посилення зброєю на полі бою та запрошення до ЄС і НАТО як гарантії безпеки.

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