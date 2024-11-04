Швидкість чи послідовність: дипломат про різницю політики Трампа і Гарріс щодо України

Дипломат певен, що США "хочуть та будуть" підтримувати Україну.

Швидкість або послідовність – дипломат Андрій Веселовський пояснив, у чому різниця політики Дональда Трампа та Камали Гарріс щодо України.

Про це він сказав в ефірі "Київ 24".

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На думку дипломата, якщо йдеться про Трампа – то це про швидкість ухвалення рішень. А Гарріс – це про послідовну підтримку України.

"Ми більше хочемо швидкості чи послідовності? З одного боку скажуть, що на фронті – не найкраща ситуація і можливо нам треба швидше. З іншого боку, нам треба послідовність.Бо послідовність – означає постійність, постійну допомогу Україні, а не спонтанні якісь рухи. Вибирати тут дійсно складно", – зазначив Веселовський.

Водночас він певен, що США "хочуть та будуть" підтримувати Україну.

"Бо Україна є частиною їхнього порядку денного в широкому сенсі цього слова. Україна є частиною того світу, який опирається автократії, за інтереси того, що ми називаємо Захід", – підсумував Андрій Веселовський.

Раніше колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, хто зараз має більше шансів стати президентом США — Трамп чи Гарріс.

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