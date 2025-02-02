Президент РФ Володимир Путін заявив, що європейці підкорятимуться новому лідеру США Дональда Трампа. Він вважає, що це станеться невдовзі.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

За словами диктатора, у Європі активно боролися з Трампом, втручаючись у процеси у США. Мовляв, тепер там розгубилися.

"Але я вас запевняю, Трамп з його характером, з його наполегливістю швидко наведе там (у Європі - ред.) лад доволі швидко. Ось побачите. Всі вони стануть біля ноги хазяїна і ніжно помахуватимуть хвостиком. Усе це стане на свої місця", – видав глава держави-агресорки.

На думку Путіна, що це станеться вже "дуже скоро".

Раніше у FT написали про те, що цілі президента РФ Володимира Путіна в Україні дуже амбітні. І хоча тимчасове припинення бойових дій може бути можливим, міцного врегулювання буде надзвичайно важко досягти.

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