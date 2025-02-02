Російський очільник не втомлюється вражати своєю неадекватністю.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що європейці підкорятимуться новому лідеру США Дональда Трампа. Він вважає, що це станеться невдовзі.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
За словами диктатора, у Європі активно боролися з Трампом, втручаючись у процеси у США. Мовляв, тепер там розгубилися.
"Але я вас запевняю, Трамп з його характером, з його наполегливістю швидко наведе там (у Європі - ред.) лад доволі швидко. Ось побачите. Всі вони стануть біля ноги хазяїна і ніжно помахуватимуть хвостиком. Усе це стане на свої місця", – видав глава держави-агресорки.
На думку Путіна, що це станеться вже "дуже скоро".
Раніше у FT написали про те, що цілі президента РФ Володимира Путіна в Україні дуже амбітні. І хоча тимчасове припинення бойових дій може бути можливим, міцного врегулювання буде надзвичайно важко досягти.
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