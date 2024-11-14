"Швидше домовитись з марсіанами, ніж з росіянами": дипломат про шанси переговорів з РФ

Ексміністр Огризко поки не бачить жодних шансів посадити Кремль за стіл переговорів.

Станом на зараз немає ніяких шансів на переговори з РФ. Таку думку висловив український дипломат, колишній голова МЗС України Володимир Огризко в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Якби напроти сиділи марсіани, я би з ними швидше домовився, ніж з росіянами", – розповідає він.

Ексміністр поки не бачить жодних шансів посадити Кремль за стіл переговорів.

"Для початку треба, щоб Росія втратила Крим. І, до речі, багато військових західних справді високого стратегічного рівня мислення давно вже підказують нашим військовим, що треба починати з Криму. Треба обламати Крим у Росії", – зазначив Огризко.

Дипломат зауважив, що для путінської Росії і для Путіна особисто Крим – це щось сакральне.

"Він (Путін – Ред.) же звідти веде всю історію, він же звідти веде своє спадкоємство... І якщо Крим для нього падає, значить падає імідж як переможця. А це ж мачо, це ж людина, яка повинна всюди перемагати. Додавши до цього купу внутрішніх російських проблем – починаючи з економіки і закінчуючи міжетнічними конфліктами, які ось-ось можуть спалахнути, то це означатиме початок краху його режиму", – вважає Огризко.

Ексголова МЗС поділився досвідом, що під час переговорів росіяни весь час намагаються затягнути цей процес, піти від відповіді, збрехати, пустити розмову в інший бік.

"Це традиційна схема, але вона не працює, коли їм натискаєш на мозоль. І от коли цей мозоль знайдено, і по ньому починаєш спочатку ніжно, потім сильніше і сильніше тиснути, вони кажуть, "ой, ні, давайте подумаємо, може ми знайдемо якесь рішення". До тих пір, поки ти їх умовляєш - абсолютно ніяких результатів", – розповідає Огризко.

На його думку, цим мозолем на майбутніх переговорах має стати перемога України на полі бою. Бо ніяких інших аргументів росіяни не приймуть.

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