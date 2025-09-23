ТСН у соціальних мережах

Політика
554
1 хв

Швидка сутичка і триденна війна: Трамп про те, якою мала бути війна в Україні

Трамп зізнався, що очікував швидкого закінчення війни в Україні за менш ніж тиждень.

Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп в ООН

Президент США Дональд Трамп в ООН / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-українська війна мала бути «простою швидкою маленькою сутичкою» і завершитися «за три дні».

Про це глава Білого дому сказав під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

«Усі думали, що Росія виграє цю війну за три дні. Це мала бути просто швидка маленька сутичка. Але Росії це не вдалося. І тепер вона має дуже поганий вигляд. Це мало зайняти менше тижня. Але зараз вони воюють вже понад три роки та вбивають від п’яти до семи тисяч молодих солдатів, з обох сторін щотижня», — заявив Трамп.

Також політик вкотре повторив, що війна ніколи б не розпочалася, якби він на той час був президентом.

Нагадаємо, Дональд Трамп в ООН заявив, що США готові запровадити «серйозні мита» проти Росії, якщо та не погодиться на припинення війни в Україні. Але до цих заходів обов’язково має доєднатися Європа.

554
