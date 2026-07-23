Швидкого миру в Україні не буде, але США готові допомогти: Рубіо зробив заяву про війну

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив про готовність Вашингтона допомогти завершити війну в Україні, проте попередив, що швидкого рішення очікувати не варто. За його словами, пошук компромісу вимагатиме нових ідей та тривалих дипломатичних зусиль.

Про це повідомило AP.

Рубіо про завершення війни в Україні

Після переговорів із очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим Рубіо заявив, що РФ та Україна мають бути зацікавлені у завершенні «дуже кровопролитної війни», яка завдала значних втрат обом сторонам.

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За словами держсекретаря, дипломатичні зусилля за посередництва США раніше були «невдалими або, принаймні, безрезультатними». Водночас він підкреслив, що президент США Дональд Трамп не відмовляється від спроб досягти миру, «якщо умови та чинники змінилися настільки, щоб зробити це можливим».

«У цьому й полягає виклик — знайти завершення, яке зможуть прийняти обидві сторони. І ми намагалися та продовжимо намагатися зрозуміти, чи зможемо ми, знаєте, знайти спільну мову, яка допоможе цього досягти. І ми готові відіграти цю роль, якщо така можливість з’явиться», — сказав Рубіо журналістам.

У російському МЗС заявили, що Лавров нібито підтвердив готовність Москви до «політичного та дипломатичного врегулювання конфлікту». Також він висловив прихильність до домовленостей, яких, за даними російської сторони, досягли Трамп і президент РФ Володимир Путін під час торішньої зустрічі на Алясці.

Водночас Рубіо наголосив на необхідності шукати нові шляхи для досягнення миру.

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«Нам доведеться знайти нові пропозиції та нові ідеї», — заявив держсекретар США, додавши, що вони мають бути прийнятними для обох сторін.

Він також зазначив, що позиція Вашингтона щодо військової допомоги Україні залишається незмінною. За словами Рубіо, озброєння для України закуповують країни НАТО та передають його державі, яка зазнала нападу.

Рубіо про втрати Росії у війні

Як інформує The Guardian, держсекретар США заявив, що має нові дані про перебіг бойових дій. Він зазначив, що нинішня війна може бути унікальною за кількістю загиблих, яка, за словами Рубіо, перевищує кількість поранених.

«Ось наскільки це кривава війна. Росіяни, як я вважаю, втрачають понад 5-6 тисяч солдатів щотижня. Це шокувальна кількість», — наголосив Рубіо.

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Водночас американський дипломат підкреслив, що Україна також зазнає значних втрат серед військових і цивільного населення та змушена платити високу ціну за захист своїх громадян і території.

«Ми бачили загибель цивільних, обстріли в Києві. Ми спостерігали певне зростання таких випадків. Звісно, ця війна не пішла на користь і Україні. Тож, на мою думку, обидві сторони повинні мати стимул, щоб покласти їй край», — заявив Рубіо.

Він додав, що команда Трампа продовжує працювати над тим, щоб війна завершилася якнайшвидше.

Зустріч Рубіо з Лавровим — що відомо

Нагадаємо, 23 липня Лавров і Рубіо провели 35-хвилинну зустріч у столиці Філіппін на полях заходів АСЕАН. Сторони заздалегідь анонсували намір обговорити перспективу врегулювання війни в Україні та позицію Вашингтона щодо цього питання.

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Після зустрічі Рубіо повідомив, що обговорив з Лавровим американо-російські відносини та необхідність припинення війни в Україні. Водночас очільник МЗС Росії під час переговорів укотре повторив кремлівські вимоги щодо завершення війни.

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