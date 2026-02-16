Петр Павел / © скриншот з відео

Президент Чехії Петр Павел не очікує, що мирну угоду між Україною та Росією буде підписано найближчим часом.

Про це він заявив в інтерв’ю Odkryto.

На запитання, чи вважає він переговори щодо врегулювання війни марними, Павел відповів, що результат залежить від «реалістичних очікувань».

«Якщо хтось сподівався на швидку угоду між Україною, європейськими країнами, США та Росією, то це було наївно», — підкреслив президент Чехії.

Водночас він зазначив позитивний момент. За його словами, значна частина позицій України, Європи та США збіглася або майже збіглася, хоча за цей період звучало багато суперечливих заяв.

За словами Павела, головним викликом залишається не згода України та її союзників, а готовність Росії до компромісу.

«Москва поки що не демонструє реальної готовності до переговорів. Вона продовжує наполягати на максималістських вимогах — від обмеження України в сфері безпеки до територіальних претензій», — зазначив чеський лідер.

Павел наголосив, що Україну слід підтримувати політично, економічно та фінансово, щоб вона залишалася у сильнішій позиції.

«Історія показує: переговори можливі лише тоді, коли обидві сторони перебувають у відносно рівних умовах. Інакше сторона, яка має перевагу, зацікавлена продовжувати конфлікт, а не шукати мир», — додав президент Чехії.

Нагадаємо, ексдиректор ЦРУ Девід Петреус вважає, що спустошення Фонду національного добробуту та дефіцит воєнного бюджету можуть змусити РФ шукати шляхи до завершення війни вже 2026 року.

Також нагадаємо, що втрати Росії на фронті перевищили 1,25 млн військових. За даними Генштабу, російська армія втрачає за добу 800 військових та десятки одиниць техніки.