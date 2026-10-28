Швидше, ніж планувалося: Зеленський назвав нову дату переговорів України, США та РФ про мир

Переговори України, США та РФ щодо миру можуть відбутися 10 листопада — Зеленський для The Sun

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Переговори України, США та Росії щодо завершення війни можуть відбутися вже 10 листопада.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю британській газеті The Sun.

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Зеленський заявив виданню The Sun, що переговори між Росією та Україною з високими ставками відбудуться через кілька днів після проміжних виборів у США.

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Очікується, що саміт в Абу-Дабі очолить команда США, і це будуть перші особисті переговори з моменту скасування Дональдом Трампом санкцій проти Москви.

Спочатку переговори планувалися на кінець листопада, але Зеленський розповів The Sun, що вони можуть статися вже 10 листопада.

За даними видання, Київ хоче, щоб переговори відбулися якомога швидше, але почекає, поки в США не відбудуться проміжні вибори.

«Ми дуже сподіваємося, що не завадять ескалаційні процеси на Близькому Сході, про які зараз так багато розмов», — заявив глава держави.

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Водночас, Зеленський попередив президента США Дональда Трампа, який звинуватив його у блокуванні угоди, що Україна не платитиме високу ціну за мир.

«Можливо, навіть обговорювати деякі теми несправедливо, але ми готові, бо я не хочу показувати, що ми зупиняємо переговорний процес», — сказав президент України.

На запитання, чи вони ближчі до ескалації чи миру, Зеленський відповів: «Дуже важко відповісти».

«Я маю на увазі, що все в цій війні залежить від волі різних країн чи лідерів. Я сподіваюся, що ми знайдемо вихід. Якщо Сполучені Штати, наш сильний партнер, розуміють, що мета Путіна — окупувати нас і знищити, вони не можуть бути на боці Путіна», — заявив він.

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У The Sun відверто визнають, що надії на суттєвий прорив залишаються невеликими, особливо на тлі погіршення відносин між Вашингтоном і Києвом.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Україна намагається прискорити переговори з Росією і хоче залучити за стіл переговорів європейських партнерів.

Нагадаємо, раніше в РФ заявили, що тристоронні переговори щодо України відбудуться у першій половині листопада в Абу-Дабі.

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