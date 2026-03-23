Швидше, ніж всі думають: Чалий сказав, коли РФ нападе на країну НАТО

Коли РФ відновить свої збройні сили, вона буде здатна напасти на країну-члена НАТО / © Associated Press

Росія атакує одну з країн НАТО, на це вказують об’єктивні чинники. Вторгнення може статися раніше, ніж всі думали.

Таку думку висловив Валерій Чалий - надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019 рр.).

«Ворог не втримається — вони таки полізуть і атакують напряму одну з країн НАТО. Вони зроблять це не тоді, коли самі будуть готові, а тоді, коли до цього не будуть ще готові європейці. Тому всі роздуми про 2-3 роки вже треба залишити в минулому. Все може статися набагато швидше», — зазначив він.

Він також вважає, що зараз треба активніше надавати Україні військову підтримку, щоб війна не перекинулася далі.

Що відомо про можливий напад РФ на НАТО

Росія продовжує нарощування сил біля фінських кордонів після закінчення війни в Україні. Фінські військові спостерігають помірні приготування до будівництва інфраструктури армії РФ поблизу спільного кордону.

Про це повідомив очільник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії генерал-майор Самі Нурмі, пише The Guardian.

«Щойно, сподіваємося, закінчиться війна в Україні, росіяни почнуть повертати війська, які воювали в Україні, особливо сухопутні війська», — прогнозує фінський генерал-майор Самі Нурмі.

Тим часом Фінляндія завершила будівництво першої ділянки металевого бар’єру завдовжки 35 кілометрів уздовж свого східного кордону з Росією. Загальна довжина огорожі сягне 200 кілометрів з понад 1300 км спільного кордону.

У кулуарах Брюсселя, Парижа та Берліна дедалі частіше звучить питання: що, якщо війна дійсно прийде до нас? Польща сьогодні — одна з небагатьох країн ЄС, яка реально розуміє всі ризики. Поки решта континенту лише обговорює загрози, Варшава вже будує найсучаснішу систему захисту від дронів у Європі, інтегруючи радари, автоматичні комплекси та передові системи перехоплення.