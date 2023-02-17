Сі Цзіньпін хоче виступити з "промовою про мир" у річницю вторгнення Росії до України

До слова, Китай не засудив російську війну.
Китайський лідер Сі Цзіньпін хоче виступити з "промовою про мир" у річницю вторгнення агресорки Росії до України - 24 лютого.
Про це повідомляє Sky News з посиланням на міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
Видання пише, що вчора, 16 лютого, у Римі Таяні зустрівся з головним китайським дипломатом Ван І. Він розповів про намір лідера КНР.
До слова, Китай не засудив російську війну в Україні, а зайняв мовчазну позицію. Втім, Пекін після лютого минулого року посилив торговельні зв'язки з нею.
Нагадаємо, Сі Цзіньпін заявив, що підтримує Іран. Зокрема, в "протистоянні із Заходом та Сполученими Штатами Америки". За словами лідера КНР, Пекін підтримує Тегеран у захисті національного суверенітету та "протистоянні одностороннім діям і залякуванням".
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