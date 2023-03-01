Сі Цзіньпін назвав "основну позицію Китаю" щодо війни Росії в Україні

За його словами, позиція Китаю щодо війни "послідовна та чітка".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що "основна позиція Пекіна" щодо війни Росії в Україні полягає "в сприянні миру та переговорам".

Таку думку він висловив під час зустрічі з білоруським самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, пише CCTV.

За його словами, позиція Китаю щодо війни "послідовна та чітка". Мовляв, агресорка Росія та Україна повинні "припинити політизацію та інструменталізацію світової економіки", а також "справді робити речі, що допоможуть припинити вогонь і війну та вирішити кризу мирним шляхом".

"Ми повинні дотримуватися напрямку політичного врегулювання, відкинути весь менталітет часів холодної війни, поважати законні інтереси всіх країн щодо безпеки та побудувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру європейської безпеки", - заявив Сі Цзіньпін.

Поїздка Лукашенка до КНР

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко здійснив візит до Китаю з метою "вибудовування відносин". Сталося це на тлі того, що США викрили Китай у допомозі РФ у війні.

Аналітики американського Інституту вивчення війни наголошують, що країна-агресорка Росія може використовувати візит Лукашенка до Китаю для досягнення кількох своїх завдань. Зокрема, для створення схем для ухилення санкцій, а також поширення наративу про те, нібито Москва "готова до мирних переговорів".

Тим часом політолог Андрій Вігірінський вважає, що білоруський диктатор полетів на зустріч із Сі Цзіньпіном, аби "виплутатися із пастки", у яку потрапив. За словами експерта, Лукашенко проситиме про протекцію Китаю, так як він немає особливих важелів впливу на Кремль.

У Китаї Лукашенко оголосив "своє завдання". Мовляв, також бачить своїм завданням "недопущення глобального протистояння, яке не матиме переможців", про що і оголосив у КНР. Також диктатор заявив, щощо підтримує "мирний план" голови КНР Сі Цзіньпіна.

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