Сі Цзіньпін планує поговорити з Зеленським після візиту до Москви - WSJ

Китайський лідер хоче посилити свою роль у миротворця у питанні війни в Україні.

Китайський лідер Сі Цзіньпін планує вперше з початку повномасштабного російського вторгнення провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським після візиту до Москви, де він зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

У повідомленні вказується, що розмови китайського лідера з Путіним та Зеленським направлені на посилення ролі Пекіна у посередництві щодо припинення війни проти України.

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Крім того, Сі Цзіньпін планує відвідати кілька європейських країн після свого візиту до Москви, але ця інформація поки не підтверджена.

Журналісти видання пишуть, що пряма розмова китайського лідера з Володимиром Зеленським була б значним кроком у спробах Пекіну зіграти роль миротворця в Україні, до чого доволі скептично ставляться у країнах Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпінь може відвідати столицю Росії Москву наступного тижня, де планує зустрітись з диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Китай є "системною загрозою" світовому ладу.

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