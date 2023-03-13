Сі Цзіньпін планує поговорити з Зеленським після візиту до Москви - WSJ

Китайський лідер хоче посилити свою роль у миротворця у питанні війни в Україні.
Китайський лідер Сі Цзіньпін планує вперше з початку повномасштабного російського вторгнення провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським після візиту до Москви, де він зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.
У повідомленні вказується, що розмови китайського лідера з Путіним та Зеленським направлені на посилення ролі Пекіна у посередництві щодо припинення війни проти України.
Крім того, Сі Цзіньпін планує відвідати кілька європейських країн після свого візиту до Москви, але ця інформація поки не підтверджена.
Журналісти видання пишуть, що пряма розмова китайського лідера з Володимиром Зеленським була б значним кроком у спробах Пекіну зіграти роль миротворця в Україні, до чого доволі скептично ставляться у країнах Європи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпінь може відвідати столицю Росії Москву наступного тижня, де планує зустрітись з диктатором Володимиром Путіним.
Крім того, ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Китай є "системною загрозою" світовому ладу.
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