Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським після візиту до Москви - Financial Times

Це стане першим контактом між українським та китайським лідерами з початку війни

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує провести телефонні переговори з українським президентом Володимиром Зеленським одразу після поїздки до Росії, де він зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на власні джерела.

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Джерела видання повідомляють, що Сі Цзіньпін планує провести телефону розмову з Володимиром Зеленським одразу після візиту до Росії, який відбудеться 20-го березня.

Це стане першим контактом між українським та китайським лідерами з початку війни. Наразі невідомо, про що саме глава Китаю планує поговорити з президентом України.

Візит лідера КНДР до Москви стане першим за останні чотири роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова КНР Сі Цзіньпін опублікував матеріал для російських ЗМІ перед візитом до Російської Федерації з державним візитом на запрошення диктатора Володимира Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що очільник Кремля Володимир Путін напередодні візиту Сі Цзіньпіна — китайського голови — до Москви заявив, що нібито готовий до "політико-дипломатичного врегулювання" війни проти України.

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