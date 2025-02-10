Сі Цзіньпін прийняв запрошення на святкування Дня Перемоги у Москві — росЗМІ

Китайський лідер Сі Цзіньпін, найімовірніше, відвідає Москву 9 травня. Він прийняв запрошення на святкування Дня Перемоги.

Про це заявив посол РФ у Китаї Ігор Моргулов в ефірі телеканалу "Росія-24".

Очільника Китаю особисто запросив кремлівський диктатор Володимир Путін. У свою чергу, Сі Цзіньпін зробив жест у відповідь — запросив Путіна до себе у вересні. Наразі очікується підтвердження візиту Сі до Москви від китайської сторони.

Раніше у Мережі з'явилися кадри переговорів Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. За словами кремлівського диктатора, зв'язки Росії та Китаю "самодостатні та не залежать від світової кон'юнктури". Зі свого боку, Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий 2025 року вивести відносини з Росією "на нову висоту.

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