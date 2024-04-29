Сі Цзіньпін відвідає три країни Європи: МЗС Китаю офіційно підтвердило візит

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у травні приїде із офіційним візитом до Європи.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін від 5 до 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини.

Цю інформацію офіційно підтвердив представник китайського МЗС Лінь Цзянь, пише Reuters.

Лінь Цзянь сказав, що двосторонні відносини з Францією зберігають міцну динаміку зростання і обидві країни мають стратегічні комунікації та практичну співпрацю.

"Китай сподівається на співпрацю з Францією для подальшого зміцнення політичної взаємної довіри, солідарності та співпраці", – прокоментував представник МЗС Китаю.

Лінь Цзянь зазначив, що Сі Цзіньпін проведе переговори з президентом Сербії Александаром Вучичем, щоб обмінятися думками щодо двосторонніх відносин і обговорити покращення китайсько-сербських відносин.

Лідер Китаю також відвідає Угорщину, країну, яку Лінь назвав "важливим партнером Китаю" щодо просування ініціативи "Один пояс, один шлях", а також співпраці Китаю та країн Центральної та Східної Європи.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін підтримує мирну конференцію для врегулювання війни в Україні, але назвав умову.

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