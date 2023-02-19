"Хоче позиціюватися як миротворець": експерт пояснив, про що говоритиме Сі Цзіньпін у промові 24 лютого

Політолог каже, що промова Сі Цзіньпіна 24 лютого буде відповідати кільком цілям.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, який на річницю повномасштабного вторгнення Росії до України готує промову, хоче таким чином відмежуватися від скандальних заяв Росії і зберегти лідерство серед авторитарних недемократичних держав.

Про це розповів політолог Олег Саакян в коментарі 24 Каналу.

На думку експерта, завдання китайських спічрайтерів в тому, щоб західні медіа провели паралелі між промовами Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, виокремили спільне, але головне – знайшли відмінне, в чому Китай не підтримує Росію.

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"Китай має виглядати на голову вище, ніж Росія. Тому що він зараз не є настільки активним, відповідно маскулінний образ тільки в Росії. Мовляв, вона, як навіжений, побігла по мінному полю заради всіх інших і кричить: "Гойда з нами", – сказав Саакян.

За його словами, промова лідера Китаю у річницю вторгнення агресорки Росії до України буде відповідати кільком цілям:

Китай хоче позиціюватися як миротворець, щоб вивести себе за дужки у протистоянні Росії та Заходу; Відмежуватися від Росії. Китай хоче відсторонитися від низки "авантюрних тез, які озвучує Кремль"; Китай намагатиметься не втратити своє лідерство серед авторитарних недемократичних держав.

Політолог пояснив, що авторитарні недемократичні держави не надто підтримали Росію, тому Китаю важливо заявити про своє лідерство серед цих країн. Саакян каже, що також для КНР важливою є контрсанкційна риторика. Сі Цзіньпін не зацікавлений в тому, щоб санкції ставали частиною буденності і стандартним інструментом реагування.

Нагадаємо, Китай називає повномасштабну війну Путіна "кризою". Після вторгнення Росії до України Пекін заявив про свій нейтралітет. Втім, там планують поглибити зв'язки з Москвою 2023-го.

У Вашингтоні також попередили Китай про наслідки в разі безпекової допомоги Росії.

За даними The Wall Street Journal, попри міжнародні санкції і експортний контроль Росія отримує з інших країн технології подвійного призначення, які можуть бути використані в оборонній промисловості і сприяють веденню війни в Україні. Серед країн-постачальників — Китай.

У грудні 2022-го Медведєв в Пекіні зустрівся з Сі Цзіньпіном, на якій обговорили і війну в Україні.

Андрій Піонтковський вважає, що Медведєв під час зустрічі в Пекіні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном передав йому "послання" від Путіна.

Після цього були переговори між лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським президентом-терористом Володимиром Путіним. Останній же заявив, що РФ націлена зміцнювати співпрацю між збройними силами двох країн. Але у відповідь почув тишу від президента Китаю.

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