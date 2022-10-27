Сі Цзіньпін вже планує вирішення своїх питань у постпутінській Росії – Піонтковський

Лідери Китаю та Чечні хочуть бачити себе вже в постпутінській Росії.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін дуже незадоволений російським диктатором Володимиром Путіним і вже планує вирішення своїх питань у постпутінській Росії.

Таку думку російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський висловив у ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"Сі Цзіньпін зараз, звичайно, дуже незадоволений Путіним і ніякої допомоги йому не надаватиме. Він зараз вже планує вирішення своїх питань у постпутінській Росії разом з Кадировим. Не в тому сенсі, що вони якось співпрацюють, просто доглядає", – сказав Піонтковський.

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Він уточнив, що і Сі Цзіньпін і лідер Чечні Рамзан Кадиров незалежно один від одного хочуть бачити себе вже в постпутінській Росії.

"Що дуже важливо сказати по темі Китаю, що в його доповіді (Сі Цзіньпіна – ред.) на чотири години не було ніслова про багатополярний світ. Полярний світ і два великих гравці – США і Китай", – звернув увагу опозиціонер.

Окрім того, він нагадав, що китайці називають російське озеро Байкал Північним морем і вважають своєю споконвічною територією.

Плани Китаю щодо Росії

Сильна Росія не потрібна ні Китаю, ні США, натомість їм вигідно, щоб РФ узагалі не була міжнародним гравцем. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

Більше того, за оцінками Жданова, за кілька років південна частина східного Сибіру і Далекого Сходу негласно перейде під юрисдикцію Китаю.

Водночас ексголова МЗС України Павло Клімкін запевняє, що Китай ставиться до Росії, як до свого васала. Якщо в РФ почнуться процеси розпаду, Пекін буде зацікавлений створити на її землях кілька маріонеткових держав.

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