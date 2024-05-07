Сі Цзіньпін їде до Угорщини: Будапешт і Пекін хочуть підписати щонайменше 16 угод

Угод може бути й 18.

Угорщина планує підписати щонайменше 16 угод з Китаєм під час візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна, який розпочинається 8 травня.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, загалом двосторонніх угод має бути 18. Втім, дві з них поки перебувають на стадії переговорів.

Зазначається, що 16 договорів будуть зосереджені на розширенні участі Будапешта в китайській ініціативі "Один пояс, один шлях", що міститиме подальші залізничні, автомобільні та енергетичні проєкти. Крім того, країни також розглянуть можливість співпраці в ядерній сфері.

Bloomberg пише, що Угорщина має один із найбільш прокитайських урядів у Євросоюзі і відкидає міжнародний тиск, спрямований на скорочення економічних зв'язків з Пекіном. Крім того, Будапешт став одним з основних напрямків нових інвестицій Пекіна у Європі.

До слова, окрім Сі Цзіньпіна, до складу китайської делегації увійдуть міністри закордонних справ, фінансів і торгівлі Китаю.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін підтримав ідею Макрона щодо Олімпійського перемир’я в Україні, Секторі Гази та Судані. Китай також зобов'язався не продавати Росії будь-яку зброю.

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