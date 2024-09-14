Сі Цзіньпін "з радістю" поїде до Путіна у жовтні на саміт БРІКС

Лідер КНР "з радістю прийняв" запрошення Путіна взяти участь у саміті БРІКС, який відбудеться в Казані.

Китайський лідер Сі Цзіньпін у жовтня планує прибути до Росії, щоб взяти участь у саміті БРІКС.

Про це повідомляє Associated Press.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї підтвердив журналістам, що під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 12 вересня в Санкт-Петербурзі була обговорена майбутня поїздка Сі.

За словами міністра, лідер КНР "з радістю прийняв" запрошення Путіна взяти участь у саміті БРІКС, який відбудеться в Казані.

Путін зазначив, що в рамках цього саміту вони планують провести двосторонні переговори, під час яких обговорять подальший розвиток російсько-китайських відносин, що, за його словами, активно прогресують.

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія спільно розробили так званий "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Президент Зеленський вважає, що в такий спосіб обидві країни стають на бік Росії.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на слова президента Володимира Зеленського, який назвав "деструктивним" мирний план КНР і Бразилії. У відомстві наголосили, що й надалі сприятимуть проведенню мирних перемовин.

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