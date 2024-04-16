Сі Цзіньпін – за мирну конференцію для врегулювання війни в Україні, але назвав умову

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання "української кризи", але лише за умови участі і України, і Росії.

Про це Сі заявив на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом вранці 16 квітня, інформує центральне телебачення Китаю (CCTV).

"Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи (війни – ред.), виступає за своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, схваленої російською та українською сторонами, з рівною участю всіх сторін і чесним обговоренням всіх мирних варіантів, і готовий підтримувати тісну комунікацію з усіма зацікавленими сторонами", – висловився Сі.

Китайський і німецький лідери, коментуючи війну в Україні, заявили, що "віддані цілям і принципам Статуту ООН, виступають проти використання ядерної зброї або нападів на мирні ядерні об'єкти, належним чином вирішують питання міжнародної продовольчої безпеки і дотримуються міжнародного гуманітарного права".

Нагадаємо, Сі також озвучив чотири принципи врегулювання "конфлікту в Україні". За словами глави Китаю, країни повинні зосередитися на "підтриманні миру та стабільності та утримуватися від пошуку корисливих цілей", а також "охолодити ситуацію і не підливати масло у вогонь".

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