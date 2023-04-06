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Сі Цзіньпін закликав "якнайшвидше" відновити мирні переговори щодо війни в Україні

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Сі Цзіньпін закликав "якнайшвидше" відновити мирні переговори щодо війни в Україні

Фото: Associated Press

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав Україну та Росію відновити мирні переговори щодо війни.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання "української кризи". Він закликав почати їх "якнайшвидше".

Слова Сі Цзіньпіна цитує CNN.

Зазначається, що китайський лідер сподівається, що мирні переговори будуть відновлені "якнайшвидше" і що можна буде знайти "політичне рішення та збалансований, ефективний і стійкий сценарій європейської безпеки".

Крім того, Сі Цзіньпін зазначив, що обидві країни закликають міжнародну спільноту не допустити ескалації "кризи в Україні". 

"Європа є незалежним полюсом у багатополярному світі, і Китай підтримує її стратегічну автономію", - сказав Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, у середу, 5 квітня, президент Франції Еммануель Макрон розпочав триденний візит до Китаю.

Згодом він повідомив, що саме наближення миру в Україні буде основною темою його розмови з лідером Китаю під час візиту.

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Дата публікації
Перегляди
671
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