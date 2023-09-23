Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав Захід скасувати санкції проти Сирії та запропонував свою допомогу у відновленні країни.

Про це Сі сказав під час переговорів із президентом Сирії Башаром Асадом, пише Reuters.

"Китай виступає проти втручання зовнішніх сил у внутрішні справи Сирії і закликає всі відповідні країни скасувати незаконні односторонні санкції проти Сирії", - заявив Сі Цзіньпін.

Видання пише, що зустріч лідерів двох країн дала поштовх кампанії Асада щодо повернення на світову арену, дозволивши Китаю просувати свої стратегічні інтереси на Близькому Сході. Сі також пообіцяв сирійському президенту допомогти відновити її зруйновану економіку та протистояти внутрішнім заворушенням, підвищивши зв’язки до "стратегічного партнерства".

Reuters наголошує, підтримка Сі має зміцнити зусилля Асада, спрямовані на те, щоб прокласти шлях до виходу зі статусу вигнанця. Слід зауважити, що Дамаск приєднався до китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" 2022-го, а в травні її знову прийняли до Ліги арабських держав.

Нагадаємо, у Вашингтоні заявили, що Китай готується до війни проти США. Зазначається, що про це свідчать дані американської розвідки.

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