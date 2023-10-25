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Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю співпрацювати із США

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю співпрацювати із США

Сі Цзіньпін та Джо Байден / Фото: reuters.com

Сі Цзіньпін наголосив, що глобальний мир та майбутнє людства залежить від взаєморозуміння Китаю та США.

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність співпрацювати із США, оскільки обидві сторони намагаються врегулювати розбіжності та працюють разом, щоб відповісти на глобальні виклики.   

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, те, чи зможуть США та Китай знайти "правильний" шлях до порозуміння, "матиме вирішальне значення для світу".

Заклик Сі Цзіньпіна до більш стабільних двосторонніх зв'язків пролунав напередодні візиту міністра закордонних справ Китаю Ван І до США цього тижня.

Візит головного китайського дипломата до США може закласти основу для очікуваної зустрічі між президентом США Джо Байденом і Сі Цзіньпіном в Сан-Франциско на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у листопаді.

Нагадаємо, Китай направив бойові кораблі на Близький Схід через загрозу світової війни.

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Дата публікації
Перегляди
2777
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