Сі Цзіньпін заявив про готовність зателефонувати Зеленському — ЗМІ

Про це лідер Китаю заявив під час зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін готовий зателефонувати та провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським, але зробить це "коли прийде час".

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Про це заявив один з французських дипломатів, який був присутній на зустрічі президента Франції Емануеля Макрона з Сі Цзіньпіном, інформує Le Parisien.

"Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив під час переговорів зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, що він готовий зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському коли прийде час", - повідомив дипломат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання "української кризи". Він закликав почати їх "якнайшвидше".

В свою чергу президент Франції Еммануель Макрон сказав своєму китайському колезі Сі Цзіньпіну, що розраховує на нього, щоб “привести Росію до тями” щодо війни в Україні.

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