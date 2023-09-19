Сі Цзіньпін заявив, що Китай і США повинні досягти мирного співіснування

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Китай і Сполучені Штати Америки "повинні і зобов'язані" досягти мирного співіснування.

Про це він заявив двом американським ветеранам "Літаючих тигрів", які воювали за Китай під час Другої світової війни, пише Reuters.

"Дивлячись у майбутнє, Китай і США як дві великі країни несуть ще більш важливу відповідальність за мир, стабільність і розвиток у всьому світі. Вони повинні і зобов'язані домагатися взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва", – сказав він.

За його словами, народи Китаю і США мали одного і того ж ворога в боротьбі з Японією і створили "глибоку" дружбу.

Слід зауважити, що заклик Сі Цзіньпіна до стабільних і мирних зв’язків прозвучав після серії зустрічей і переговорів між офіційними особами Вашингтона та Пекіна в останні місяці, спрямованих на зниження напруженості та відновлення каналів зв’язку, включаючи контакти між їхніми військовими.

Як повідомлялося, аналітики ISW оцінили, як поглиблення співпраці РФ та Китаю може вплинути на перебіг війни в Україні. Між Китаєм та РФ поглиблюються відносини, вважають фахівці. Про свідчить візит 12 вересня до країни-агресорки віце-прем'єр КНР Чжана Гоцина.

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