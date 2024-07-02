Сі Цзіньпін знову зустрінеться з Путіним: що відомо

Китайський лідер здійснює другий закордонний візит від початку 2024-го.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув із візитом до Казахстану, де візьме участь у 24-му засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва. Під час заходу політик зустрінеться з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє агенція "Сіньхуа".

Зазначається, що Сі Цзіньпін вранці 2 липня вилетів з Пекіна. Окрім візиту до Казахстану, він відвідає ще Таджикистан - на запрошення президента Емомалі Рахмона.

У поїздці Сі Цзіньпіна супроводжують член Постійного комітету Політбюро ЦК КПК, начальник Канцелярії ЦК КПК Цай Ці, член Політбюро ЦК КПК, міністр закордонних справ КНР Ван І та інші особи.

Зауважимо, що це другий закордонний візит китайського лідера цього року. У травні Сі Цзіньпін здійснив європейське турне. Тоді він відвідав Францію, Сербію та Угорщину.

Як повідомлялося, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським лідер Китаю Сі Цзіньпін дав обіцянку щодо війни в Україні. Він запевнив, що його країна не постачатиме зброю Росії.

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