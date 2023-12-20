Сі Цзіньпін зробив заяву про відносини Китаю з Росією

У Пекіні відбулась зустріч Сі Цзіньпіня з прем’єр-міністром Росії.

Президент Китаю Сі Цзіньпін 20 грудня провів у Пекіні зустріч з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним. Лідер КНР привітав розширення торгівлі між двома країнами та пообіцяв посилювати зв’язки з Москвою.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Китаю.

Сі Цзіньпін наголосив, що 2023 року він двічі зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним, а також відзначив активну комунікацію між урядами, законодавчими органами та місцевими органами влади двох країн.

"Китай підтримує російський народ у виборі власного шляху розвитку, а збереження і примноження китайсько-російських відносин є стратегічним вибором обох країн, виходячи з корінних інтересів їх народів", - заявив Сі Цзіньпін.

Лідер КНР також висловив сподівання, що наступного року 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Росією стане "новою відправною точкою для спільного просування вперед і всебічного сприяння економічному та соціальному розвитку й реалізації національного відродження".

Нагадаємо, у Пекіні зробили офіційну заяву щодо війни в Україні після переговорів Джо Байдена та Сі Цзіньпіня.

Читайте також: