Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним: ISW розповіли про мету візиту глави Китаю до Москви

Глава Китаю Сі Цзіньпін 20-22 березня вирушить з фіційним візитом до Москви для того, щоб з президентом-диктатором РФ Володимиром Путіним обговорити схеми ухилення від санкцій, а також зацікавленість Пекіна в посередництві у врегулюванні війни в Україні.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Наголошується: Москва заявила, що Путін і Сі планують підписати двосторонні документи, зміст яких наразі невідомий. Також вони планують обговорити актуальні питання всебічного партнерства РФ і Китаю.

"Сі, ймовірно, планує обговорити з Путіним і російськими офіційними особами схеми обходу санкцій, які сприятимуть продажу і наданню китайської техніки Росії", - переконані експерти ISW.

Раніше повідомлялося, що китайські компанії продали російським деталі для безпілотників і обладнання, яке може бути використане у військових цілях. А західні розвідники заявили, що керівництво КНР розглядає можливість надання Росії летального озброєння.

До слова, в ISW вважають, що 1 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і Сі підписали пакет з 16 угод, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом просування китайської продукції через Білорусь.

Аналітики зауважують, що Сі має на меті сприяти китайським зусиллям, спрямованим на позиціонування Пекіна як неупередженого посередника на переговорах між Росією і Україною.

"Китай 24 лютого оприлюднив мирний план з 12 пунктів щодо війни в Україні, хоча залишається незрозумілим, що конкретно включатимуть китайські пропозиції щодо врегулювання війни шляхом переговорів. Сі може спробувати використати свій успіх в посередництві у відновленні дипломатичних відносин між Іраном і Саудівською Аравією для більш широких зусиль з посередництва у цій війні", - додали аналітики.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін відвідає Росію 20-22 березня. Він планує провести переговори з місцевим диктатором Володимиром Путіним. В Кремлі заявили, що під час візиту буде підписано низку важливих угод, а також обмін думками щодо співпраці.

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