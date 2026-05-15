Сі попередив Трампа про небезпеку війни: відповідь Вашингтона здивувала

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Політика Сполучених Штатів Америки щодо Тайваню «залишається незмінною», незважаючи на застереження китайського лідера Сі Цзіньпіна про ризик конфлікту.

Про це заявив американський держсекретар Марко Рубіо в одному з інтерв’ю, повідомляє Sky News.

«Вони (Китай — Ред.), безперечно, так вважають. Вони завжди порушують це питання. Ми розуміємо, чому вони це роблять. На наш погляд, будь-яка насильницька зміна чинного стану речей буде шкідливою для обох країн», — висловився Рубіо.

Під час розмови держсекретареві нагадали слова Сі про те, що неправильне вирішення питання Тайваню може призвести до «зіткнення» або навіть «конфлікту». Втім, зауважив Рубіо, політика Вашингтону щодо острівної держави «на сьогоднішній день не змінилася».

З його слів, політика залишалася незмінною за часів багатьох президентів США з різних партій.

Водночас Рубіо додав, що було б «жахливою помилкою» з боку Пекіна форсувати питання Тайваню військовими діями. Адже цей конфлікт буде поганим для світу, оскільки КНР «без сумніву» є другою за потужністю армією у світі після США.

Американський посадовець наголосив, мовляв, на думку Білого дому, Китай віддав би перевагу референдуму на Тайвані для вирішення цього питання.

Заява Сі щодо Тайваню

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час закритої зустрічі жорстко поставив президента США Дональда Трампа перед вибором і заявив, що торговельні переговори між Пекіном і Вашингтоном досягають прогресу. Втім, розбіжності щодо Тайваню можуть завести відносини на небезпечний шлях і навіть призвести до конфлікту.

У китайському МЗС наголосили: їхній лідер заявив очільникові Білого дому, що питання Тайваню є найважливішим, яке стоїть перед ними. У разі неправильного підходу воно може призвести до надзвичайно небезпечної ситуації у відносинах між країнами.

«В іншому разі між двома країнами виникнуть зіткнення і навіть конфлікти, що поставить під велику небезпеку всі їхні відносини», — заявив речник китайського МЗС.

Дата публікації 22:19, 14.05.26

