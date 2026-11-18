Путін та Сі / © Associated Press

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Китай відверто показав різне ставлення до лідерів США та Росії та зруйнував плани Кремля створити видимість «нового перерозподілу світу».

Про це в телевізійному ефірі «Ми — Україна» заявив радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко.

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За його словами, Китай прагне світового лідерства, тому вже під час вітання в аеропорту показав Путіну його місце в «другій лізі». Дональда Трампа особисто зустрів Сі Цзіньпін, тоді як до російського очільника відправили лише п’яту особу в державній ієрархії КНР, хоча сам китайський лідер мав можливість приїхати.

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Ще один показовий епізод стався під час спільного фотографування. За описом Лещенка, коли Володимир Путін підійшов до лідерів США та КНР, Дональд Трамп запропонував йому стати між ними. Російський диктатор із помітним ентузіазмом спробував зайняти центральне місце, однак Сі Цзіньпін коректно, але впевнено вказав на розташування. Через що Путін опинився поруч із першою леді Китаю, а не між двома лідерами.

«Тобто він не став всередині між двома глобальними лідерами, щоб утворити те фото, про яке Путін так мріяв. Створити враження, що начебто тут і зараз новий світовий перерозподіл, „нова Ялта“. І як колись Черчилль, Рузвельт і Сталін сиділи, ділили майбутнє світу за підсумками Другої світової війни, то зараз в Китаї Путін, Трамп і Сі Цзіньпін розподілять сфери впливу в ході цієї війни, яка зараз відбувається, хоч вона ще не закінчилася», — пояснив радник ОП.

Сергій Лещенко наголосив, що такий розрахунок Кремля провалився завдяки позиції приймаючої сторони.

«От цього не вийшло. Сі Цзіньпін зламав Путіну цю картинку. Він показав, що він як господар бачить рівним собі тільки Трампа», — підсумував він.

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Нагадаємо, Володимира Путіна фактично відтіснили на другий план під час саміту АТЕС у Китаї. Крім того, він виглядав розгубленим, помітно нервував і мав припухлість на щоці.

Після того як російський диктатор і Дональд Трамп обмінялися рукостисканнями, Сі Цзіньпін особисто вказав президенту РФ місце для загального знімка.

Також ми писали, дипломат Валерій Чалий пояснив, чому організатори вдалися до такого рішення і який сигнал цим подали Кремлю.

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