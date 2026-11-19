Путін, Сі та Трамп. / © Associated Press

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У місті Шеньчжень відбувається саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Те, як Китай цього року організував зустрічі лідерів, демонструє негласну дипломатичну ієрархію Пекіна і те, яке місце в ній відводять іноземним гостям.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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У Китаї дипломатичні жести мають особливе значення. Кожна деталь офіційних церемоній ретельно продумана і має символічне навантаження. Те, як зустрічали президента США Дональда Трампа, диктатора РФ Володимира Путіна, прем’єр-міністерку Японії Санае Такаїті та президент Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого, є дуже показовим.

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Сі особисто зустрів Трампа

Сі Цзіньпін порушив майже півстолітню дипломатичну традицію, особисто зустрівши президента Дональда Трампа у місцевому аеропорту, просто біля підніжжя літака Air Force One. Пояснюючи цей жест, китайський лідер наголосив, що його країна дотримується традицій ввічливості і взаємності.

Сі зустрів Трампа в аеропорту. / © Getty Images

Окрім того, під час зустрічі над аеропортом пролетіли військові винищувачі, залишаючи в небі різнокольорові димові шлейфи. Діти дарували гостям квіти, а натовп вітав американського лідера вигуками «Ласкаво просимо!».

Особливу увагу привернули Трамп і Сі Цзіньпін, які під час зустрічі коротко обійнялися, торкнувшись щоками. Такі прояви близькості нетипові для китайського лідера, хоча цього разу ініціатором обіймів став більш схильний до фізичних жестів привітання президент США.

Путіна зустрів керівник апарату Сі

«Фюрера» Російської Федерації Володимира Путіна зустріли дещо скромніше, ніж Дональда Трампа. Втім, прийом усе ж виявився урочистішим, ніж під час його попередніх візитів до Китаю. На летовищі його вітали місцеві танцівники з прапорами Росії і Китаю.

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Зустрічати диктатора на летовищі відрядили Цай Ці — один з найбільш впливових посадовців КНР. Він обіймає п’яте місце в політичній ієрархії країни і очолює апарат Сі. Раніше Путіна зустрічав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, який також входить до Політбюро ЦК Компартії КНР.

Путін в аеропорту Шеньчженя. / © Associated Press

Прем’єрку Японії зустріла ексдипломатка

Прем’єрку Японії Санае Такаїті зустрічали значно прохолодніше. На летовищі на неї чекала колишня китайська дипломатка Чжан Ціюе. Під час прийому на летовищі не помітили дітей, які радісно вітали інших іноземних лідерів під час їхнього приїзду.

Економіст Bloomberg Ніл Томас наголошує, що китайська сторона дуже ретельно дотримується дипломатичного протоколу, а рішення про те, хто саме зустрічатиме іноземних лідерів на летовищі, ухвалюють цілком свідомо. Зустріч Такаїчі демонструє, що Японія досі залишається в дипломатичній немилості.

Причиною загострення відносин стала заява Такаїчі в японському парламенті. Торік вона заявила, що напад Китаю на Тайвань може становити загрозу самому існуванню Японії. Пекін зажадав від японської прем’єрки відкликати заяву.

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Зустріч інших лідерів

Навіть президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого, чия країна неодноразово вступала в конфлікти з Китаєм через територіальні суперечки в Південнокитайському морі, зустріли привітніше.

На летовищі Маркоса-молодшого зустрічали представники влади провінції Гуандун. Для нього влаштували традиційну церемонію за участю почесної варти та підлітків із квітами, які вітали президента.

Такий самий рівень прийому організували для прем’єр-міністра Канади Марка Карні, президентки Мексики Клаудії Шейнбаум та президента Індонезії Прабово Субіанто.

Нагадаємо, у Китаї відбувається саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Сьогодні заплановані тристоронні переговори Трампа, Сі та Путіна — це перша в історії особиста зустріч американського, китайського та російського президентів. Організувати зустріч на трьох на саміті АТЕС — це ідея Путіна, який марить «Ялтою-2».

Дата публікації 14:17, 18.11.26 Кількість переглядів 567 Перша зустріч Сі, Трампа і Путін - відео

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