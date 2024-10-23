Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сі Цзіньпін на саміті в Росії зробив заяву про війну

Сі Цзіньпін на саміті в Росії зробив заяву про війну

Сі Цзіньпін. / Фото: Associated Press

Пекін не припиняє називати війну "кризою".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вкотре висловився про війну Росії в Україні, цинічно назвавши її кризою.

Про це китайський політик сказав під час виступу на саміті БРІКС у російській Казані.

"У зв’язку з кризою в Україні (так Пекін називає війну - Ред.) Китай і Бразилія разом з іншими країнами Півдня створили Групу друзів миру з української кризи з метою об'єднати більшу кількість прихильників миру", - наголосив він.

Сі Цзіньпін висловив думку про те, що потрібно "не допустити ескалації війни" і "поширення вогню з поля бою", щоб "якнайшвидше домогтися деескалації ситуації". 

Нагадаємоу Кремлі відреагували на "мирну" ініціативу Китаю та Бразилії щодо війни в Україні. Мовляв, Москва вітає це та вважає її "корисною". 

Читайте також: 

Світ без ядерної зброї. США готові до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю

Світ без ядерної зброї. США готові до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація