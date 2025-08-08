Сі Цзіньпін і Путін провели телефонну розмову: що обговорили

Володимир Путін і Сі Цзіньпін / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову 8 серпня.

Про це пише South China Morning Post.

За повідомленнями російських пропагандистських медіа, Сі начебто сказав Путіну, що Китай вітає підтримку контактів Росії та США.

Реклама

Говорячи про війну Росії проти України, китайський лідер нібито зазначив, що «простих рішень складних питань не існує», але Пекін «продовжуватиме сприяти миру і переговорам».

Зауважимо, розмова Сі з Путіним відбулася напередодні очікуваної зустрічі російського диктатора з президентом США Дональдом Трампом. За інформацією Fox News, зустріч Трампа та Путіна може відбутися вже 11 серпня у Європі. Не виключено, що це буде Рим. Водночас телеканал зазначив, що цей саміт може зірватися.

Зауважимо, 8 серпня спливає термін дедлайну, який встановив Трамп для Путіна на укладення з Україною мирної угоди. Інакше очільник Білого дому погрожував запровадити величезні тарифи проти покупців російської нафти, якими є Індія та Китай. 7 серпня Трамп сказав, що актуальність його ультиматуму залежить від Путіна.