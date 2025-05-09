Сі Цзіньпін і Путін у Кремлі: союз "сталевих друзів" проти впливу США

Сі Цзіньпін і Володимир Путін / © ТСН.ua

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Під час переговорів у Кремлі у четвер, голова КНР Сі Цзіньпін заявив президенту Росії Володимиру Путіну, що їхні країни повинні бути “справжніми сталевими друзями”, і пообіцяв вивести співпрацю на новий рівень, щоб “рішуче” протистояти впливу Сполучених Штатів.

Про це пише Reuters.

Обидва лідери позиціонували себе як захисників нового світового порядку, в якому домінування США більше не буде ключовим фактором. У спільній заяві, що тривала кілька сторінок, йшлося про поглиблення двосторонніх відносин в усіх сферах, включаючи військову, а також про “посилення координації з метою рішучого протистояння курсу Вашингтона на “подвійне стримування” Росії та Китаю”.

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Країни наголосили, що “конфлікт” в Україні може бути врегульований лише шляхом усунення його “кореневих причин” — фраза, яку Росія часто використовує, стверджуючи, що вона була змушена почати війну, аби не допустити вступу України до НАТО. Україна та її західні союзники відкидають цю позицію як хибний привід для імперіалістичного вторгнення.

Сі Цзіньпін став найвпливовішим серед понад двох десятків іноземних лідерів, які прибули до Москви на урочистості з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни — події, яка має величезне значення для Путіна. Участь Сі та погоджена заява, яка узгоджує позицію Китаю з російською оцінкою конфлікту, стали для Путіна важливою політичною підтримкою на тлі тиску з боку США, що вимагають припинення війни.

Росія заявила, що прагне відновити відносини з Вашингтоном, які впали до найнижчого рівня з часів холодної війни через конфлікт в Україні, та розглядає потенціал вигідних економічних угод. Проте переговори не привели до припинення вогню, а президент США Дональд Трамп пригрозив вийти з процесу, якщо не буде досягнуто явного прогресу.

Сі, чия країна наразі перебуває в стані тарифної війни, розпочатої Трампом, закликав до зміцнення основ співпраці з Росією та “усунення зовнішнього втручання”

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“Ми повинні бути справжніми сталевими друзями, загартованими у сотнях випробувань вогнем”, — сказав Сі Путіну.

У ще одному натяку на США, Сі наголосив, що Росія і Китай працюватимуть разом, щоб протистояти “одностороннім діям та булінгу”.

Сі і Путін зустрічалися десятки разів і підписали стратегічне партнерство “без обмежень” у лютому 2022 року — менш ніж за три тижні до вторгнення Росії в Україну. Китай є найбільшим торговим партнером Росії і надав їй економічну підтримку, яка допомогла обійти західні санкції.

Путін заявив, що обидва лідери особисто контролюватимуть ключові напрями у відносинах, з метою суттєвого зростання торгівлі та інвестицій до 2030 року.

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Внутрішньополітично для Путіна річниця Другої світової війни — це можливість мобілізувати суспільство навколо історичної події, що є ядром російської ідентичності. Радянський Союз втратив у тій війні 27 мільйонів людей, серед яких — мільйони українців.

Під час вітального слова в одному з найрозкішніших залів Кремля, Путін подякував Сі за візит до Москви, щоб вшанувати 80-річчя «священної» перемоги над Адольфом Гітлером.

“Перемога над фашизмом, здобута ціною величезних жертв, має вічне значення”, — сказав Путін.

“Разом з нашими китайськими друзями ми твердо стоїмо на сторожі історичної правди, оберігаємо пам'ять про роки війни та протидіємо сучасним проявам неонацизму й мілітаризму”.

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Від початку війни Путін зображує своє вторгнення в Україну як боротьбу з сучасними нацистами — твердження, яке Україна та її союзники відкидають як грубу вигадку.

У спільній заяві дві країни також висловили занепокоєння тим, що “деякі країни прагнуть переглянути результати” Другої світової війни. Вони назвали себе ”головними переможцями” в цьому конфлікті, не згадавши про роль США, Великої Британії та багатьох інших держав.

Нагадаємо, Росія і Китай підтримали мирні зусилля щодо України, однак звинуватили США у спробах дестабілізувати ситуацію та посилити стримування Москви й Пекіна.