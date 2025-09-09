ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
2 хв

Сі Цзіньпін хоче зміцнити союз з Кім Чен Ином: лідер Китаю зробив заяву

Сі заявив про необхідність “захисту і розвитку” відносин між Пекіном і Пхеньяном.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кім Чен Ин і Сі Цзіньпін.

Кім Чен Ин і Сі Цзіньпін. / © Associated Press

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що КНР зміцнюватиме стратегічні комунікації і поглиблюватиме співпрацю з Північною Кореєю.

Про це йдеться у його вітальному посланні диктатору КНДР з нагоди 77-ї річниці заснування його країни, повідомляє KCNA.

Сі назвав Китай і Північну Корею "традиційними та дружніми сусіди, яких пов'язують одні й ті ж гори та річки”. Він також наголосив на тому, що “незмінною стратегічною політикою” китайської партії та уряду є “захист, зміцнення та розвиток відносин” між Пекіном і Пхеньяном.

"Китайська сторона готова об'єднати зусилля у просуванні дружби між Китаєм і КНДР та соціалістичної справи двох країн шляхом посилення стратегічних комунікацій, активних візитів та тісної співпраці з КНДР, тим самим роблячи більший внесок у мир і розвиток у регіоні та решті світу", - зазначив лідер КНР.

Крім того, Сі Цзіньпін у своєму посланні згадав візит Кім Чен Ина до Пекіна 3 вересня і його участь у святкових заходах. Зауважимо, тоді лідери спільно представили план розвитку відносин між двома країнами на наступні роки.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що "втратив" Індію і Росію, які стали союзниками Китаю. Він опублікував заяву та прикріпив фото лідерів Китаю, РФ та Індії під час форуму ШОС у Пекіні.

Тим часом український політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що Сі Цзіньпін прагне встановити тоталітарний режим у всьому світі. Зокрема, про це свідчать його промови на ШОС, військовому параді та вечірньому прийомі. Заяви, що пролунали показують його баченням майбутнього світу, а саме встановлення тоталітарного режиму.

Дата публікації
Кількість переглядів
132
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie