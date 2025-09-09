Сі Цзіньпін хоче зміцнити союз з Кім Чен Ином: лідер Китаю зробив заяву

Кім Чен Ин і Сі Цзіньпін. / © Associated Press

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що КНР зміцнюватиме стратегічні комунікації і поглиблюватиме співпрацю з Північною Кореєю.

Про це йдеться у його вітальному посланні диктатору КНДР з нагоди 77-ї річниці заснування його країни, повідомляє KCNA.

Сі назвав Китай і Північну Корею "традиційними та дружніми сусіди, яких пов'язують одні й ті ж гори та річки”. Він також наголосив на тому, що “незмінною стратегічною політикою” китайської партії та уряду є “захист, зміцнення та розвиток відносин” між Пекіном і Пхеньяном.

"Китайська сторона готова об'єднати зусилля у просуванні дружби між Китаєм і КНДР та соціалістичної справи двох країн шляхом посилення стратегічних комунікацій, активних візитів та тісної співпраці з КНДР, тим самим роблячи більший внесок у мир і розвиток у регіоні та решті світу", - зазначив лідер КНР.

Крім того, Сі Цзіньпін у своєму посланні згадав візит Кім Чен Ина до Пекіна 3 вересня і його участь у святкових заходах. Зауважимо, тоді лідери спільно представили план розвитку відносин між двома країнами на наступні роки.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що "втратив" Індію і Росію, які стали союзниками Китаю. Він опублікував заяву та прикріпив фото лідерів Китаю, РФ та Індії під час форуму ШОС у Пекіні.

Тим часом український політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що Сі Цзіньпін прагне встановити тоталітарний режим у всьому світі. Зокрема, про це свідчать його промови на ШОС, військовому параді та вечірньому прийомі. Заяви, що пролунали показують його баченням майбутнього світу, а саме встановлення тоталітарного режиму.

