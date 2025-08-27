Сі Цзіньпін кличе Путіна і Моді до Китаю: Reuters розкрив задум Пекіну

Сі Цзіньпін та Путін / © Associated Press

Президент Китаю Сі Цзіньпін наступного тижня прийме понад 20 світових лідерів на регіональному форумі з безпеки, який відбудеться на території КНР.

Про це повідомляє Reuters.

Метою китайського лідера є демонстрація солідарності країн Південної півкулі в умовах правління президента США Дональда Трампа, а також підтримка Росії, яка перебуває під міжнародними санкціями, для здійснення нового дипломатичного маневру.

Крім російського диктатора Володимира Путіна, на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що відбудеться у місті Тяньцзінь від 31 серпня до 1 вересня, будуть присутні керівники країн Центральної Азії, Близького Сходу, Південної та Південно-Східної Азії.

Головний редактор дослідницької організації The China-Global South Project Ерік Оландер зазначив, що Сі Цзіньпін прагне використати цей захід для демонстрації нового міжнародного порядку після ослаблення впливу США. Він також підкреслив, що зусилля адміністрації Білого дому, спрямовані на стримування Китаю, Ірану, Росії та Індії, не дали очікуваних результатів.

За словами представника Міністерства закордонних справ Китаю, цьогорічний саміт буде найбільшим від моменту створення ШОС 2001 року. Дипломат підкреслив важливість цього блоку як чинника побудови нового типу міжнародних відносин.

Reuters додає, що ШОС, спочатку створена як об’єднання шести євразійських держав, за останні роки розширила свій склад до 10 постійних членів і 16 країн-учасниць діалогу і спостерігачів. Її компетенції також значно зросли — від безпеки і боротьби з тероризмом до економічної та військової співпраці.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін заявив, що Китай і Росія повинні спільно захищати свої інтереси в галузі безпеки та розвитку. За словами Сі, Пекін і Москва повинні «об’єднати» країни «Глобального півдня».

Міністерство закордонних справ Китаю заявило про готовність відігравати роль у політичному врегулюванні війни в Україні.