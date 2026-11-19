Путін і Сі / © Associated Press

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Китайський лідер Сі Цзіньпін виступив із закликом повністю заборонити та знищити ядерну зброю. Він назвав її «дамокловим мечем», що висить над людством.

Про це він заявив під час тристоронньої зустрічі з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, пише Bloomberg.

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«Ядерну зброю має бути повністю заборонено та знищено. Ядерну війну неможливо виграти, і її ніколи не можна розв’язувати», — заявив Сі.

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Китайський лідер закликав до створення світу, «вільного від ядерки». За його словами, три держави мають зробити все задля запобігання ядерній війні, дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і підтримувати глобальну стратегічну стабільність.

За інформацією агентства Xinhua, Сі Цзіньпін окреслив чотири основні принципи взаємодії між КНР, РФ і США. Йдеться про взаємну повагу, мирне співіснування, взаємовигідну співпрацю та діалог.

Серед його пропозицій — ядерне роззброєння, гарантування енергетичної безпеки, розвиток економічного партнерства та створення механізмів для запобігання військовим конфліктам.

Нагадаємо, розпочалася зустріч Сі, Трампа й Путіна. За словами Сі, подія має «проривне значення», бо це перший випадок, коли очільники Китаю, США та Росії проводять переговори в такому форматі.

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Водночас Трамп здивував словами про Путіна, мовляв, для нього «честь бути разом». Коментуючи перспективи закінчення війни в Україні, президент США натякнув, що «певні зрушення» у цьому напрямку вже відбуваються.

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