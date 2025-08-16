- Дата публікації
Категорія
Політика
1049
1 хв
"Сі Цзіньпін пообіцяв": Трамп зробив заяву про напад Китаю на Тайвань
Очільник Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв не нападати на Тайвань, поки Дональд Трамп залишатиметься президентом США.
Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНР Сі Цзіньпін особисто запевнив його у відсутності планів нападати на Тайвань, доки він перебуває при владі.
Про це Трамп сказав в інтерв’ю перед відльотом на саміт з російським диктатором Володимиром Путіним в Аляску, передає «Главком».
«Я переконаний, що цього не станеться, доки я займаю президентське крісло. Сі Цзіньпін чітко сказав мені, що не зробить цього, поки я залишаюсь президентом США», — сказав Трамп.
Раніше президент США заявляв, що український глава Володимир Зеленський має шукати компроміс із Росією. Цю тезу Трамп озвучив після переговорів з Путіним в Анкориджі (Аляска), передає Fox News.
«Потрібно укласти угоду. Послухайте, Росія — величезна країна. Україна — менша. Так, у них хоробрі воїни, але треба шукати мир», — наголосив Трамп.
Нагадаємо, зустріч Трампа та Путіна відбулася на військовій базі Об’єднаних сил Ельмендорф-Річардсон. Кремль підтвердив завершення переговорів у «вузькому форматі».
За словами ексрадника з нацбезпеки Джона Болтона, який оцінив підсумки переговорів, Путін переміг Трампа.