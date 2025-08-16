"Сі Цзіньпін пообіцяв": Трамп зробив заяву про напад Китаю на Тайвань

Трамп впевнений, що Тайвань у безпеці / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНР Сі Цзіньпін особисто запевнив його у відсутності планів нападати на Тайвань, доки він перебуває при владі.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю перед відльотом на саміт з російським диктатором Володимиром Путіним в Аляску, передає «Главком».

«Я переконаний, що цього не станеться, доки я займаю президентське крісло. Сі Цзіньпін чітко сказав мені, що не зробить цього, поки я залишаюсь президентом США», — сказав Трамп.

Раніше президент США заявляв, що український глава Володимир Зеленський має шукати компроміс із Росією. Цю тезу Трамп озвучив після переговорів з Путіним в Анкориджі (Аляска), передає Fox News.

«Потрібно укласти угоду. Послухайте, Росія — величезна країна. Україна — менша. Так, у них хоробрі воїни, але треба шукати мир», — наголосив Трамп.

Нагадаємо, зустріч Трампа та Путіна відбулася на військовій базі Об’єднаних сил Ельмендорф-Річардсон. Кремль підтвердив завершення переговорів у «вузькому форматі».

За словами ексрадника з нацбезпеки Джона Болтона, який оцінив підсумки переговорів, Путін переміг Трампа.